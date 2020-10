Jean-Baptiste AULOGE

Aujourdhui, les projets industriels sont plus complexes et les plannings clients plus exigeants. La réussite de vos projets passe par la satisfaction de vos clients et le respect de vos KPI.

Mes expériences mont permis davoir une vision complète des projets industriels de la phase dacquisition jusquà lindustrialisation et le suivi série et dacquérir des compétences en gestion de projets complexes internationaux. J'aime le travail en équipe, le contact client, les défis et trouver des solutions pour atteindre les objectifs.



Je vous invite à me contacter pour vous aider dans la réussite de vos projets.





Compétences :

Gestion de projets complexes

Management déquipes multiculturelles

Gestion du changement

Analyse et gestion des risques

Gestion client



Savoir être :

Orienté résultat et satisfaction clients

Sens de la communication, Diplomate, Fédérateur

Rigoureux, Déterminé, Curieux, Organisé

Force de proposition



Centres dintérêt :

Photographie : nature, voyages, retouche photo avec lightroom

Sport : course à pied, Fitness, Aïkido, Tai-Chi





Mots clés : management des risques, coordination, collaboration, planification, animation des équipes, gestion et évaluation déquipes multiculturelles, suivi des KPI Délai/Qualité/Financiers, expression des besoins, cahier des charges, Gantt, ERP, Teamcenter (PLM)