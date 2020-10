Jean-Baptiste BLEHAUT

De formation hydrobiologiste, je suis actuellement chargé d'affaires dans un bureau d'études et de conseil pluridisciplinaire.



Les missions qui me sont confiées sont variées et concernent notamment l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les thématiques environnementales, les évaluations environnementales et les dossiers réglementaires environnementaux de projets, plans ou programmes dans différents domaines (routier, urbain, tourisme, énergie renouvelable, continuité écologique, forêt...).

Ces missions se déroulent principalement en France Métropolitaine mais aussi plus ponctuellement aux Antilles et en Guyane.



Depuis 2 ans j'assure également au quotidien le pilotage de la filiale bois-énergie de SOMIVAL, la société Lyaudet Ingenr : gestion RH des 11 employés, gestion des fournisseurs, facturation, commercial amont et aval, développement...



Je suis par ailleurs auditeur interne ISO 9001 au sein de la société.



Mes compétences :

Étude d'impact

Évaluation environnementale

Suivi environnemental de chantier

Eolien

Management opérationnel

Gestion de la production

Gestion de projet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Animation d'équipe

Animation de réunions

Bois-énergie