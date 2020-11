Jean-Baptiste BOUCHER

Mes principaux domaines de compétences sont :



* la Sécurité : veiller et assurer le respect des normes de sécurité alimentaire, des biens et des personnes, préparer et réaliser des audits internes



* le Commercial : définir et appliquer la stratégie commerciale, communiquer et fidéliser la clientèle, effectuer des opérations promotionnelles, mettre en place le lancement de nouveaux produits, veiller sur la concurrence, conclure des partenariats



* la Gestion : élaborer un budget annuel, négocier un contrat, suivre et controler les ratios de gestion, maitriser et optimiser les couts, gérer les approvisionnements et les stocks, étudier la faisabilité des investissements



* le Management : détecter les potentiels, développer et diriger une équipe, fédérer autour d'objectifs du groupe, piloter individuellement et collectivement une équipe, adapter le management en fonction des personnes, gérer les situations complexes, mettre en place une stratégie de qualité



* les Ressources Humaines : appliquer et garantir la législation et la réglementation du travail, organiser et faire le recrutement, former le personnel, planifier, évaluer les compétences et rendre des entretiens d'évaluations, préparer et animer des réunions



Mes compétences :

