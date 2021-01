Jean Baptiste EMERIC

JB EMERIC Pilote automobile depuis 1 986 propose des stages de pilotage de voitures de courses et de prestiges.

Sur les circuits près d’AIX EN PROVENCE, NIMES, LE LUC et le PAUL RICARD

Sociétés ou particuliers faites plaisirs à vos proches en offrant des sensations.

Le parc de véhicules;

FERRARI F 430 BV F 1

PORSCHE CAYMAN S

PORSCHE 996 TIPTRONIC

106 RALLYE

FORMULE RENAULT

Les circuits;

AIX EN PROVENCE, NIMES, LE LUC ou le PAUL RICARD

Possibilité de prendre le volant d'une FERRARI ou d'une PORSCHE sur route au départ de GEMENOS.

Nous sommes agréé formation professionnelle pour le perfectionnement à la conduite automobile.

Stage découverte à partir de 69 €

Certains de nos élèves sont devenus pilotes

Avec JB EMERIC vivez la journée d'un pilote automobile.

Convivialité et professionnalisme à partir de 69 Euros.



Pour une présentation en photos et en vidéos www.jbemeric.com



265 Ave du Col de l'Ange Z A la Plaine de Jouques II 13 420 GEMENOS

Tel 04 42 32 87 87 ou 06 60 18 87 87 fax 04 42 32 87 88

N° SIRET 38095916300037 APE 926C

E.Mail ; jbemeric@jbemeric.com



