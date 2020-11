Jean-Baptiste FONT

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste j'ai acquis une polyvalence à la fois technique et managériale qui me permet d'appréhender les problématiques des différents services de l'entreprise et de dialoguer efficacement avec eux.



J'ai depuis complété mon cursus par un mastère spécialisé en management par projet qui, de par ses apports théoriques (outils et méthodologies de gestion de projet, gestion de portefeuilles de projet, etc.), me permet de me positionner sur des postes transversaux et stratégiques.



Dans le cadre du mastère, j'ai occupé le poste d'assistant chef de projet au sein du département informatique de bioMerieux. J'avais, par ailleurs, déjà eu l'opportunité de travailler dans le domaine de la gestion de projet lors de mes stages en entreprises et de mes activités associatives.



A terme, j'envisage d'occuper le poste de chef de projet (en prestation, ou directement dans l'entreprise) puis d'évoluer progressivement vers des fonctions au sein d'un bureau de projet.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Management opérationnel

Recherche documentaire

Recherche scientifique

Amélioration continue

Gestion événementielle

Microsoft Office 2007

Microsoft Project

Veille technologique

Analyse des besoins