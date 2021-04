Jean-Baptiste FORT

Dans l'industrie des matériaux de construction depuis 2004, j'ai occupé des postes de manager projets, de responsable achats, de responsable performance et de l’amélioration continue. J’ai développé des compétences de gestion de projets techniques, de négociation, d’implémentation, de suivi de contrats d’achats de production et de travaux neufs, de gestion de problématiques de Supply Chain. J’ai également participé à la construction et au suivi des budgets de maintenance et investissements. Par ailleurs, j’ai managé mon équipe et formé des collaborateurs à diverses solutions ou programmes dédiés à nos métiers.



Mes compétences :

Global Sourcing

Supply Chain

Purchasing

Procurement

Strategic Sourcing

Achats