Jean-Baptiste GAUDIN

Mes compétences sont les suivantes :



• Encadrement

-Gestion de projets : planification, mise en place, suivi des indicateurs d’avancement, suivi des coûts, Mise en place et tenue des jalons et quantification des ressources nécessaires

-Pilotage d’équipes de développeurs

-Suivi de sous-traitance auprès de plusieurs fournisseurs

-Réponses aux appels d’offres dont la maîtrise des choix techniques

-Formation des nouveaux développeurs

• Testing

- Participer à la planification des tests.

- Vérifier l’adéquation entre les fonctionnalités développées et les spécifications.

- Rédaction des procédures et des scénarios de test.

- Exécution des cas de tests.

- Transmettre les éléments à l’équipe de développement pour qu’elle apporte les correctifs nécessaires.

- S’assurer de l’efficacité du correctif et de l’absence d’impact du correctif sur les fonctionnalités connexes.

• Techniques

-Conception avancée d’IHMs sous les environnements de développement LabWindows/CVI, LabView, TestStand et Visual C++

-Utilisation et intégration de cartes de contrôles-commandes (National Instruments), de cartes MIL-STD-1553 et ARINC429 (DDC, AIM)

-Connaissance des Standards MIL-STD-1553, ARINC429, GPIB, RS422 et RS232

-Programmation avancée en ANSI C ; connaissance des langages C++, Fortran 77 et Assembleur

-Maîtrise du processus cycle en V banc de test service IVM de THALES AVIONICS.

-Environnements Unix, Linux, Microsoft Windows

-MS Office, MS Project (expert)

• Langues

-Anglais : Bonne maîtrise (TOEFL : 600 points)

-Espagnol : Scolaire (lu, écrit, parlé)



Mes compétences :

Akka

Chef de Projets

LabWindows

Test

Ingénierie

Gestion de projet

Electronique

Aéronautique

Batterie li-ion

Responsable validation système

Développement moyen d'essai