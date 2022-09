Madame, Monsieur,



Jai acquis une première expérience de neuf ans incluant un engagement de huit ans dans la Marine Nationale en tant que secrétaire militaire dans différents états-majors dans le Sud de la France.



Mon parcours professionnel a été loccasion de développer des qualités comme lautonomie dans la gestion de mes tâches, de renforcer et perfectionner mon esprit déquipe et dinitiative, de respecter avec rigueur les règles et les procédures, madapter rapidement aux différentes situations. Jai eu à cœur que les missions qui mont été confiées soient réalisées dans les délais impartis et avec discrétion.



Je serai heureux que ma candidature ait su retenir votre attention et me permette de vous rencontrer lors dun entretien à votre convenance. Dans cette perspective, je vous saurai gré, Madame, Monsieur, daccepter mes respectueuses salutations.



M. Jean-Baptiste Lépine



Mes compétences :

Autonomie

Ecoute

Rigueur

Adaptabilité

Respect des engagements

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Respect des délais

Gestion administrative

Secrétariat