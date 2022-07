Jean-Baptiste PIERRE

Entreprendre, valoriser l'esprit d'équipe et démontrer une grande capacité d'adaptation me permet, avec mes équipes, de relever de nouveaux défis dans un environnement international avec des contraintes opérationnelles fortes, dans l'intérêt de mes clients et à la recherche de résultats pour l'entreprise (de la start-up aux grandes entreprises du CAC 40).



Dynamique, rigoureux et méthodique, j'évolue dans un milieu cosmopolite favorisant les échanges et visant la réussite des équipes dont j'ai la responsabilité. J'interviens, sur toute la chaîne du delivery, dans la mise en place et le pilotage du portefeuille de projets. Je participe à la gestion d'escalades et sponsorise les projets les plus complexes. J'aime être confronté à de nouvelles situations permettant de me surpasser.



Compétences :

- Gestion hiérarchique et fonctionnelle d'équipe digitale,

- Management direct et transverse,

- Management participatif orienté actions et résultats,

- Gestion financière,

- Senior executive,

- Management de portefeuille de projets,

- PMO,

- Direction de projets complexes,

- Gestion d'escalades projets et sponsoring,

- Lean management,

- Agile (SAFe, Scrum, Kanban, XP, ...)



Profil LinkedIn.com (EN) : http://www.linkedin.com/in/jeanbaptistepierre

Mail : jeanbaptiste.pierre@gmail.com