Jean BERTIER

Www.bertier.fr



Passionné par l'entrepreneuriat, j viens de changer de vie en cédant mon entreprise historique à un groupe informatique. si vous cherchez du travail en informatique, ils recrutent.



je me suis formé à plusieurs techniques daccompagnement

- Médiateur (IFOMEN) : dissoudre un conflit en faisant émerger une solution viable et satisfaisante pour les parties prenantes

- Résolution Émotionnelle & TIPI : faire disparaitre des émotions perturbantes (phobies, anxiétés, procrastination, tocs, ....). Des résultats impressionnants (cf mon site avec bcp d'anecdotes et d'exemples)

- Coach : individuel et groupe, j'ai les personnes et les organisations à se remettre en "bonne" marche





Je lance 2 sociétés

- un tiers lieu dans les Hautes Alpes pour accueillir des formation spirituelles, dev personnels et concrétudes manuelles

- un concept de coaching en groupe pour un développement harmonieux des personnes dans leur fonction pour rassembler leurs vies en une seule efficiente et satisfaisante pour tous



a bientôt

Jean

Si ces autres mots vous parlent, on en reparle : mkp, edc, cjd, catho, divorce, couple, enfants, temps partagés, partiels, télétravail, écologie, équilibre, écologie, énergie, magnétisme ...



Mes compétences :

Accompagner pour un monde meilleur (coaching, médiation, émotions, retrouver le sens des énergies)

Réseau RH

Innovation participative

Informatique