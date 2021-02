Jean-Briac D'AUGUSTIN

Diplômé d'HÉTIC, je suis spécialisé dans le domaine du motion-design. C’est avec passion que je développe plus particulièrement les techniques liées à la 3D.

Autodidacte en 3D, c’est un plaisir de me former et d’acquérir de nouvelles techniques . Je suis auto-entrepreneur afin de travailler sur divers projets web ou vidéo.

Je dispose aussi d’autres compétences en web-design, front-développement ainsi que de bonnes bases en seo, smo et web-marketing.



je dispose des compétences suivantes :



► Technologies/logiciels:

→ Photoshop

→ Illustrator

→ After Effect

→ Premiere

→ Cinema 4D

→ HTML(5)/CSS(3)

→ PHP

→ JavaScript/JQuery



J'ai de bonnes bases en gestion de projet



► Langues:

→ Anglais (lu, parlé, écrit)





► Autres:

→ GoPro addict

→ 7D padawan



