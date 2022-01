Ma force réside dans l'optimisation de la Production et l'Exploitation Informatique, faire plus, mieux, avec moins de moyen, aidé en cela par plus de 15 ans d'expérience.



Jean-Charles BRESSON

07 66 78 75 02

jchb57@gmail.com



Mes compétences :

Adonix

Chef de projet

Chef de projet technique

Communication

Formation

Infogérance

ITIL

LDAP

Linux

Manager

Oracle

Organisation

Perl

PNL

Responsable de service

Sage

Shell

Sybase

TWS

UNIX

SQL

Gestion de projet technique

Management

Informatique

EDIFACT

Editing

Événementiel sportif

Merise

Evénementiel

Intégration Applicative

UML

Control-M

Contract Management

Project Management

Pre sales

place supervision

ISO 900X Standard

Participative Management

DevOps

Confluence

Ansible

Python Programming

SQLPlus

IBM WebSphere

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows 2008 Server

Ascential DataStage

Microsoft Project

Lotus Notes/Domino

Oracle 10G

Microsoft Office 365

Microsoft Word

Microsoft Excel

Apache Maven

Archiva

Rational ClearCase

DB2

Oracle CRM

Clarity

COBOL

HP Hardware

CICS/ESA

Mantis

IBM OS/2

SUN Hardware

AIX UNIX

C Programming Language

Nagios

Apache WEB Server

FTP

EDI

MVS

MagicGP

Microsoft Windows

MySQL

Patrol

Perl Programming

VMware

CADDS

Database Administration

HP-UX

CATIA

Sage Accounting Software > Sage Line 500