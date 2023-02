Jean-Christian SABBO

En tant que technicien de laboratoire avec 22 années d'expérience, j'ai développé des compétences solides en analyse de semences, participation en gestion de laboratoire, en planification et en supervision du travail d'équipe. Au cours de ma carrière, j'ai coordonné des campagnes d'analyses réussies, mis en place de nouvelles procédures d'analyse pour améliorer la qualité des résultats et supervisé une équipe de laboratoire.



Je suis passionné par la botanique, et je suis convaincu que mon expertise à la participation de la gestion d'un laboratoire peut contribuer à la croissance et au développement d'une entreprise de premier plan dans le domaine de l'analyse de semences.



En tant que responsable de pôle, j'ai géré l'organisation quotidienne du travail, la formation et l'encadrement d'une équipe et la coordination des activités avec les autres services. J'ai également travaillé à l'amélioration de l'organisation du laboratoire et à l'optimisation des processus de travail.



Je suis actuellement à la recherche de nouveaux défis professionnels et suis disponible pour discuter de mon profil et de mes aspirations professionnelles à tout moment. Si vous êtes à la recherche d'un technicien de laboratoire expérimenté pour superviser vos projets d'analyse de semences, n'hésitez pas à me contacter. ##TechnicienDeLaboratoire ##AnalyseDeSemences ##AmeliorationDesProcessusDeTravail ##ExpertiseTechnique ##QualiteDesResultats