Jean-Christophe DUFLOT

Administrateur Réseau, Gestion de Parc Informatique, Direction de projets : 19 années d’expérience



• Confirmé sur : Windows Serveur version 2012, 2011 SBS, 2008, Vista, Windows XP PRO et Familiale, Pack Office Microsoft, SBS 2003 et 2008, virtualisation de serveur sous VMWARE et VirtualBox, , serveur mail MDeamon et Exchange, logiciels d’assistance déporté, gestion de routeur, serveur SQL en Cluster, maintenance d’un site web zéro tolérance, serveur de marque HP et DELL, architecture Blade HP, gestion de parc sous GLPI, mise en place de nomade sous IPSec, SAGE Compta ligne 100 et 1000, QUADRATUS bureau et compta, SAGE BATIGEST … .

• Connaissances sur : Apple, Linux, BDD MySQL, délivrabilité mail, installation NEOLANE.