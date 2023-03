Jean-Christophe DUVAL

Mon parcours de plus 25 ans m'a permis d'avoir des expériences très riches du grand groupe, à la startup en passant par la PME internationale et la TPE.

J'ai développé une forte dominante de direction commerciale et développement, d'animation de réseaux à l'international, notamment sur l'Asie (3 ans au Japon) acquise au cours d'un parcours de 17 ans dans la banche chimie du groupe Total puis au sein d'un groupe canadien à taille humaine.

J'ai enrichi mon parcours entrepreneurial en prenant la direction générale d'une PME en France que j'ai redressée dans un contexte de crise jusqu'à sa cession, puis en accompagnant des startup innovantes avec l'objectif d'accélérer leur croissance tout en développant les coopérations avec les centres de recherches pour mettre sur le marché de nouvelles activités



Aujourd'hui, chez ARD - Groupe Vivescia - comme accélérateur de la croissance des sociétés Biotech par la mise à l'échelle industrielle de leurs procédés et leur accompagnement sur leurs marché, je dirige aussi une startup chimie verte dans le domaine des tensioactifs bio-sourcés



