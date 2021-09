Jean-Christophe GARUZ

Après une solide expérience en radio en tant qu’animateur, journaliste/chroniqueur, chargé de promotion et

producteur sons,

aujourd’hui indépendant, j’assure en studio de production ou depuis mon home studio,

des prestations liées à la voix ainsi que des animations in-store et d’évènements.



Sérieux, réactif et vigilant au respect des délais,

je vous dis... à bientôt.



Écoutez 1 minute de démos :

https://www.dropbox.com/s/130xf0m3m81jpv1/D%C3%A9mos%201mn%20JC%20GARUZ%20v2.mp3?dl=0



jcgaruz@free.fr



Mes compétences :

Voix off

Animation

Médias

Partenariats

Animation radio