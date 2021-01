Jean-Christophe HUANT

Expert informatique depuis 1995, de technicien de support à administrateur système Unix/BaaN, j'ai commencé le développement chez Steria en 2000 sur JDEdwards (ERP).

D'un progiciel à un autre, j'ai acquis différents langages de programmation et des langages de scripting tels que, Shell Unix/Dos, Perl, PHP et javascript, j'ai abordé l'ERP Axapta de Navision avec enthousiasme en 2001.

Autodidacte, à quelques formations près, dont ; "Admin Solaris/HP-Ux/Linux", "Les CGI en Perl", "Développement avancé X++(Dev I, Dev II, Dev III, Microsoft Dynamics)", "Installation et configuration Axapta 3.0 (Microsoft Dynamics), "Configuration / Développement Javacript Selligent" (CRM)...

Aujourd'hui, je propose mon expertise en développement X++ Dynamics Ax 2012.



Mes compétences :

X++

PHP5

Mysql5

CSS3

Perl

Webmaster

Développement

Programmeur

Programmation

XHTML

Développeur

Web

Linux