Jean-Christophe MASSON

Je suis conseiller en pilotage d'entreprise pour les TPE/PME (Artisans, Professions Libérales, commercants et Restaurateurs)

Mon métier consiste à déceler, activer et optimiser tous les leviers de performances d'une entreprise afin que celle ci dégage le maximum de rentabilité en y incluant les projets de vies des entrepreneurs.



Je réponds aux priorités des dirigeants de TPE et PME en matière de gestion opérationnelle :

Visibilité en temps réel

Rentabilité par affaires

Anticipation des risques et opportunités

Trésorerie, choix dembauches ou dinvestissements



Mon expérience hôtelière internationale depuis plus de 30 ans me permets de collaborer sereinement avec les restaurateurs.

Ainsi je les accompagne dans l'optimisation de tous leurs process de fonctionnements.

Mon But ; augmenter le Chiffre daffaire mais surtout de dégager un maximum de rentabilité.

Les leviers de performances en restauration sont nombreux et mon accompagnement s'effectue sur tous les niveaux :

-Achats, Sélection fournisseurs, Ratios, Fiches techniques, Maîtrises des coûts, Omnès

-Accueil, Formation personnel, Techniques de vente, Relation clientèle...

-Sécurité, hygiène, HACCP...Responsable service restauration et conférences ayant acquis une solide expérience dans l'hôtellerie de luxe et le monde corporate.

Compétences prouvées en restauration Gastronomique , Relais Château, Leading Hôtel, Conférences, Traiteurs et événementiel, Bar.

Domaines de forces axés sur les relations clients, management, gestion d'équipe, pro activité, polyvalence, adaptabilité.

Compétentes de formateur