Jean-Christophe NAPPEE

"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux".



Cette phrase, extraite du "Petit Prince", d'Antoine de Saint Exupéry, résume en quelques mots la manière dont je pratique mon métier depuis plus de 20 ans.



Le conseil en droit du travail, qu'il soit au bénéfice des salariés ou des employeurs, repose avant tout sur l'écoute et la prise en considération des voeux du client, de ses aspirations, et de ce qui, finalement, guide sa démarche lorsqu'il prend attache avec mon Cabinet.



Le contenu de notre serment professionnel nous impose de faire bénéficier nos clients de l'excellence d'un conseil avisé, pertinent, clair et surtout profitable.



Ancien manager Cabinet Jacques BARTHELEMY ET ASSOCIES, je suis spécialiste tout particulièrement de l'approche téléphonique, compte tenu de la nature de mon activité essentiellement basée sur le conseil.



Je suis en mesure de vous apporter conseils et assistance, dans tous les domaines du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, en recherchant avec vous la solution la meilleure, parfois en ayant le courage de ne pas forcément vous apporter la réponse que vous attendez.



J'assure par ailleurs, dans le cadre de mon activité, une part non négligeable de négociations individuelles mais également collectives, dont je tire, systématiquement, un enseignement.



Enfin, mon Cabinet est en mesure de vous représenter, partout en France (grace à de nombreux correspondants postulant pour ce qui touche aux procédures devant les TGI), devant les instances judiciaires compétentes en ces matières :



- conseil des prud'hommes, cour d'appel (ex : licenciement abusif, harcèlement moral, etc...)



- TGI (ex : plan de sauvegarde de l'emploi, élections professionnelles, etc...)



- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (faute inexcusable de l'employeur)



- Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (fixation du taux de rente d'incapacité, etc...)



Je ne pratique que ces matières et accessoirement le droit commercial et des sociétés, en raison du lien devant être nécessairement opéré, s'agissant du conseil aux entreprises, avec le droit du travail.