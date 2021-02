Jean-Christophe PLU

Chef de projet Business process - Logistique

VALEO (Angers - Maine et Loire) / 07-2019 => aujourd'hui



Responsable réception/expédition - Logistique

VALEO (Angers - Maine et Loire) / 07-2011 => 07-2019



Responsable flux entrant - Logistique

VALEO (Angers - Maine et Loire) / 09-2008 => 07-2011



Key user SAP - Module MM/SD/PP

VALEO (Angers - Maine et Loire) / 01-2003 => 09-2008



Méthodiste process traitement de surface

VALEO (Angers - Maine et Loire) / 11-1999 => 01-2003



Automaticien / roboticien

GKN Driveline (Arnage - Sarthe) / 09-1989 => 11-1999



Chargé de maintenance électrique / mécanique

GKN Driveline (Arnage - Sarthe) / 07-1986 => 07-1989