Jean-Christophe SIOUFFI

Avec plus de 20 ans dexpérience personnelle dans linvestissement Patrimonial et l'optimisation de ma fiscalité afin de me créer un capital pour sécuriser ma famille et assurer mon avenir financier, jai décidé den faire mon activité principale, de passer les accréditations officielles - IOBSP niv 3 & IAS - auprès de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers) et de créer :



APC Ambition Patrimoine Conseils.



Mes compétences :

Vente

Linux

Management

Jboss

Commercial

Open source

Red Hat

Cloud computing

Assurance vie

Fiscalité patrimoniale

Gestion de patrimoine