Jean-Christophe TCHÉKÉMIAN PSYCHANALYSTE

Psychanalyste membre de la FPPP - Fédération Professionnelle de la

Pluralité des Psychothérapies & membre de l'APE - association des psychanalystes européens.



https://ape-psychanalyse.com/

https://www.psy-en-mouvement.fr/



Ma pratique est intégrative. J'associe les fondamentaux de la psychologie individuelle et comparative d'Alfred Adler et la clinique du transgénérationnel.

La psychogénéalogie en tant qu'outil s'appuie sur la psychanalyse étendue aux liens transgénérationnels et sur la technique psychosociologique du génosociogramme. Elle est au départ une approche psychanalytique qui se sert de certains des principes et conventions de la généalogie pour rechercher dans le vécu de nos ancêtres les sources de nos difficultés. Elle est fondée sur le concept d'un inconscient collectif, familial et groupal développé par Jung et Moréno notamment et qui serait à l'origine de transmissions transgénérationnelles.



voir profil LinkedIn











http://en-quetedemonarbre.fr