Jean Claude DURAND

Fort d'un titre professionnel de formateur professionnel pour Adultes, d'une expérience riche acquise aux côtés de l'ECF, j'ai obtenu les recommandations suivantes: CACES R482-R486-R489 et R490 ainsi que l'AIPR CONCEPTEUR - Les travaux en hauteur - la sécurité et la signalisation de chantiers.

Ma posture professionnelle a fait l'unanimité des personnes avec lesquelles je travaille.

je suis passionné par mon métier de formateur et reste à l'écoute de vos propositions.

je serai formateur indépendant à compter du 1er avril 2021 et me rends mobile pour toute intervention.



Mes compétences :

Mobilisation de réseaux

Techniques de recherche d'emploi

Posture professionnelle

Évaluation des acquis

Gestion de groupes

Techniques pédagogiques

Animation de formations

Création d'outils de formation

Réalisation de scénarios pédagogiques

Accompagnement social et professionnel