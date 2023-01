Jean Claude FLORENTINY

Professionnel du transport international multimodal, j'ai évolué au sein de structures bien implantées dans leur environnement géographique tant sur la France métropolitaine, l'Afrique et maintenant sur la zone caraibéenne.



Cluster GAT CARAIBES

Membre fondateur de ce nouveau cluster lancé en décembre 2012 qui a pour objet :

- de fédérer les entreprises de transports et de la logistique intervenant dans la zone Amérique - Caraibes : industriels, prestataires logistiques, transporteurs, transitaires, distributeurs

- de promouvoir les activités transport et logistique et les activités connexes s'y rattachant dans la zone Amérique-Caraibes.



Président du syndicat des Transitaires et Commissionnaires en Douane de Martinique



Grand Port Maritime de Martinique : Membre du Conseil de Développement du Grand Port Maritime



Mon parcours :



depuis septembre 2014 :

Directeur Commercial et du Développement chez SOMOTRANS (Groupe LEON VINCENT)

- mettre en oeuvre la stratégie commerciale pour développer les parts de marché de SOMOTRANS dans la zone Caraïbe (Haiti/St Martin/Rép. Dominicaine/Panama/Trinidad&Tobago/..).

- en charge de l'élaboration avec la Direction Générale de la stratégie de développement du groupe

- définir la stratégie pour répondre aux appels d'offres en accord avec la Direction Générale,



de 2013 à août 2014 :

Directeur du Développement Commercial Antilles/ Guyane chez GEODISWILSON

- en charge de l'élaboration avec la Direction Générale de la stratégie de développement du groupe

- négocier des contrat cadres nationaux avec les acheteurs centraux

- définir la stratégie pour répondre aux appels d'offres en accord avec la Direction Générale,

- coordonner l'implémentation des accords.

- animer la veille concurrentielle sur le secteur

- réorganisation complète de la logistique avec pour objectif l'amélioration conjointe de la performance économique, de la qualité de service et des conditions d'exploitation (regroupement de sites)



de 2002 à 2013 :

Directeur de l'agence de Martinique GEODIS WILSON



Groupe spécialisé dans les transports internationaux, leader sur le marché de la logistique

Antilles-Guyane.

GEODISWILSON est présent sur les Antilles françaises depuis 20 ans (filiale à 100% du Groupe SNCF)



Effectif 30 personnes

Responsable de l'organisation et de la gestion de l'ensemble de l'activité

- élaboration du plan d'action et du budget annuel

- gestion managériale et opérationnelle de l'agence

- reporting d'activité, organisationnel et financier

- organisation du bureau

- mise en place de la stratégie groupe sur la Martinique et pilotage de l'opérationnel.



De 1996 à 2002 :



- Gérant de la société EXEL TRANSIT CARAIBES

Commissionnaire en transports (Antilles / Guyane)

représentant de ZIEGLER Martinique / Guadeloupe et Guyane.

- Développement fret inter iles

- Audit douanier et logistique

- Missions humanitaires



De 1987 à 1996 :



Groupe PLISSONNEAU

Secteurs : manutention portuaire / transit / transports /consignataire de navires / agent maritime



- responsable commercial grands comptes chargé du développement des lignes de groupages maritimes entre la plate forme d'empotage de Rouen et Fort de France et Pointe à Pitre

- lancement et mise en place complète de la marque TRANSCAP (SDV)

20 % de croissance du CA



Mes compétences :

Conseil

Relations internationales

Entreprenariat

Organisation

Logistique

ONG

Fiscalité douanière