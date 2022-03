Jean Claude LE GALL

Après un parcours universitaire orienté vers les relations humaines ( 3ème cycle de Psychologie clinique) et la gestion ( IAE Rennes) j'ai créé mon entreprise de services ( SICO service d'information et de Conseil en Organisation)Rennes) puis j'ai rejoint la CCI de Rennes et de Marseille pour devenir directeur de la Formation continue puis directeur de la Coopération Internationale.



Mon expérience professionnelle s'est tournée vers le développement des échanges à travers le renforcement des compétences des individus et l'amélioration des performances des organisations.

Actuellement consultant formateur à l'International, j'apporte mon expérience aux pays émergents dans les secteurs de la création d’entreprise, le renforcement de la dynamique internationale, la valorisation des territoires. j'adopte des méthodes inspirées d'une approche humaniste en lien avec les courants québécois avec lesquels je travaille.



Je fais le pari sur la richesse de l'homme et les résultats me donnent raison.

"la grandeur d'un métier c'est d'unir les hommes" . Cette phrase de saint Saint-Exupéry résume mes convictions et mon éthique.



Mes thèmes d'intervention:

- Management, coaching, efficacité professionnelle, gestion du changement;

- Communication, expression orale, conduite de réunion, développement personnel;

- Diagnostic international, stratégie export, management interculturel.

- Création d'entreprise







Mes compétences :

Animation de groupes

Commerce international

Animation de formations

Relations internationales

Animation de réunions

Formation professionnelle continue

Ingénierie de formation

Développement international

Création d'entreprise