Jean-Claude NOUARD

ARTISTE PEINTRE, je vis et travaille à Marsaneix en Dordogne au lieu dit La Berthomarie.

Mon Atelier se visite tout au long de l'année uniquement sur rendez-vous.

Je travaille sur le thème de la Nature, de l'arbre et de son écorce . Je privilégie désormais les créations sur papiers artisanaux en provenance du Bhoutan et du Népal, que je maroufle sur bois.

Mes créations principales constituant des totems / Un hommage à l'arbre dans toute sa symbolique !

Une peinture qui se veut avant tout militante et complice "l'Art au service de la nature .

J'expose depuis plus de 20 ans dans mon département du 24, mais également dans divers salons , expositions et galeries, selon les occasions et/ ou les opportunités .

Raison pour laquelle je suis toujours en quête de lieux adaptés à la nature de mon travail et à la recherche de galeristes partenaires.

Auteur et forestier à la retraite, j'écris des ouvrages sur la thématique forestière en relation avec mon expérience professionnelle de technicien de terrain. Une perception de l'intérieur même d'un système, contrairement à beaucoup qui évoquent et parlent de nos forêts sans même les connaitre !



Vous pouvez visiter mon nouveau site : http://jeanclaude-nouard.art



Mais aussi visiter ma page Facebook ForestierResistant , sur laquelle vous pourrez suivre mon action militante au sien de SOS Forêt Dordogne.



Mes compétences :

Peinture

Ecriture

Nature

Arts martiaux