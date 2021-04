Jean-Claude RAZZINI

De formation commerciale et issu de PIGIER, je me suis forgé une expérience de plus de 20 ans dans les télécoms . J'ai travaillé pour le groupe SFR Business environ 10 ans et 11 ans dans le commerce, dédié au CHR, chez Metro LSG. Pour ces 2 groupes j'avais des fonctions de manager. J'ai créé la société PHONATYS BUSINESS en Mai 2011 afin de proposer aux entreprises des offres attractives en téléphonie auprès des divers opérateurs. La société progresse chaque année. Nous proposons aux indépendants installateurs d'IPBX ou informaticiens de compléter leurs offres en devenant partenaires . Nous proposons des fibres quelque soit le réseau ainsi que des installations sur IP et Cloud.

Nous intervenons sur le territoire national pour toutes les demandes concernant les télécoms.

Pour les entreprises en recherche d'optimisation, nous sommes disposés à vous faire un audit de vos solutions.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Management

Distribution

Télécommunications

Voix sur ip

centrex

Cloud