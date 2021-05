Jean-Claude TARONT

Depuis Mai 1994, Eurobaut propose , en plus des prestations de base concernant la programmation de robots de toutes marques (ABB , KUKA , FANUC, MOTOMAN , ADEPT ou STAUBLI pour les plus connus ), et grâce à l'expérience acquise depuis près de 25 ans pour la plupart d'entre eux , une expertise lors d'un projet d'automatisation de production ou d'un projet d'intégration de nouveaux produits sur une ligne existante.



La veille technologique leur permet depuis quelques années de proposer également des techniques de recalage ou de contrôle par vision ou palpeurs mécaniques afin de répondre à de nombreux process : montage de miroiteries , dépalettisation de longerons ou de disques de frein en vrac dans un conteneur, contrôles de présence pièce , couleur , type lors de l'assemblage d'éléments ...



Utilisés essentiellement dans l'industrie automobile , les robots ont depuis quelques années amorcés une percée dans différents secteurs comme l'agro-alimentaire , le pharmaceutique , la cosmétique ...



La société a donc engagé cette diversification en travaillant par exemple pour Coca Cola Bergues , Blédina à Brive la Gaillarde, Odice à Marly , Jeumont Electric à Jeumont, Arcelor en France et en Allemagne sans délaisser le secteur automobile avec des contrats pour Renault (France et étranger comme Dacia Roumanie , Renault Slovénie...) , PSA , Volvo à Gand ou même Daimler en Espagne.



Mes compétences :

Robotique

CAO

Optimisation

Ingénierie