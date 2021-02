13 ans de Client Serveur dont

7 ans de

Powerbuilder V3 à 12.0 avec les principales bases de données du marché (Sybase, Oracle ...)



DBA Sybase 12.5 (3 ans)



Nota: Retraité et autoentrepreneur d' avril 2009 à juin 2013 je me suis enfin décidé à raccrocher. J'oublie l'informatique et me consacre à d'autres activités.



Mes compétences :

Marchés financiers

Sybase

Analyse financière

Powerbuilder