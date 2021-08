Jean-Claude VIEILLOT

Husse est présent dans 50 pays, Amérique, Europe, Asie … Avec plus de 600 franchisés et plus de 500 distributeurs.



husse est spécialisé en nutrition pour les chiens et chats ainsi que dans les aliments complémentaires et soins. 100 % de ses gammes sont prémium.

Une gamme équine en compléments alimentaires et soins naturels est également commercialisée depuis 2009.

husse est soucieux du bien-être de l’animal, mais aussi de l’environnement en développant des produits naturels

Tous ces produits sont vendus et livrés par nos conseillers franchisés husse et leurs vendeurs.

husse France dispose de 130 franchisés, 180 distributeurs et 200 vendeurs pour répondre à notre Clientèle

Nous recherchons en permanence des partenaires franchisés, des vendeurs et distributeurs.

Rendez-vous sur www.husse.fr





