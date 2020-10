Jean CLERCMIDY

Directeur Prévention Sécurité jusqu'à mars 2019 pour ERT Technologies (groupe ALTICE), et depuis 2011 Dirigeant de mon centre de Conseil et Formation "EIRL CLERCMIDY Jean".

Consultant IPRP, Santé Sécurité au travail, RPS, TMS, Organisation et méthodes, www.milaconsult.fr .

Sécurité des biens et des personnes, Sécurité incendie SSIAP3.

A titre professionnel et personnel, jai un goût prononcé pour le développement des capacités de chacun et le dépassement de soi.

Je suis passionné pour apprendre et acquérir de nouveaux savoirs et compétences.

J'aime travailler dans une ambiance de développement ambitieuse et bienveillante. Je me méfie des conventions qui empêchent d'avancer.

A titre personnel j'apprécie les Marathons, plus encore les grandes courses de montagnes du style GRP dans les Pyrénées et surtout les parcours survie en petit groupe pour la camaraderie.

Je lis aussi beaucoup.

La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. "Sénèque"



Mes compétences :

Sécurité incendie

Risques psycho sociaux

Développement durable

Sécurité au Travail IPRP

Prévention des conflits et cellules de crises

Sureté, malveillance, vol, antiterrorisme, ect...

Conseil aux entreprises