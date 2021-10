Après 35 années dexpériences aéronautiques sur différents postes techniques et RH auprès des donneurs dordres, sous traitants et des sociétés de travail temporaire, que j'ai décidé de créer la société Aéro-Cognitive.



Spécialisée dans le monde de laérien Aero-cognitive apporte aux entreprises, lexpertise et lexigence qualité nécessaires à laccomplissement des missions de recrutements.