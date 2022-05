Jean-David GOLLY

Je bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans dans la gestion de projets techniques et innovants : infrastructures et réseaux, voirie, bâtiment...



Spécialisé dans l'optimisation de la gestion des collectivités, j'exerce un management agile et en mode projet dans le but de mener les équipes vers leurs objectifs.

J'assure aujourd'hui la direction des opérations et équipes transversales autour de la thématique territoire innovant et connecté ainsi que le suivi financier des projets.



Mes compétences :

- Gestion de projet

- Management

- Planification stratégique

- Technique Réseaux, Voirie, Bâtiment