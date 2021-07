Jean DHOBIE

Expert en logistique et en transport de fret ferroviaire.

Cadre supérieur honoraire de la SNCF j'ai exercé différentes fonctions dans les activités voyageurs et fret en Champagne Ardennes, Lorraine, Franche-Comté, Centre, et enfin dans le grand sud ouest (Aquitaine, Poitou-Charentes, Midi Pyrénées et Limousin) dans différents postes de directeur d'entités fret + des missions du complexe ferroviaire frontalier franco espagnol d' Hendaye / Irun et de l'autoroute ferroviaire Atlantique.



Consultant indépendant depuis janvier 2011 j'apporte mon expertise pour favoriser le développement du mode ferroviaire avec les entreprises ferroviaires du Groupe SNCF.



Directeur d'études chez SIGMA GROUP et consultant senior pour des cabinets de conseil, j'ai piloté plusieurs missions d' AMO de conception de plateformes multimodales à Avignon, Rouen, Nantes, Niort et Pamiers, d'aménagement d' ITE, d'études de marché, d'ingénierie technique et financière , de gestion de ligne (Laluque à Tartas,...), d'étude OFP (CERTA,...) et logistique ( Bordeaux Métropole ,...).



Conseil ferroviaire fret pour le compte d'importantes entreprises industrielles, je conçois et je mets en œuvre des organisations logistiques de transports massifs en trains entiers pour des approvisionnements de grands chantiers ( LGV Tours - Bordeaux,..) et pour des flux industriels ( produits de carrière vers des sites de production, bois du Grand Est vers le Sud Ouest, etc.).



J'étudie également en amont des grandes projets les logistiques de transport ferroviaire dapprovisionnement et/ou d'expédition (GPSO, TAE,...).



Mes compétences :

Transport ferroviaire