Jean-Doïc WOZNIAK

J'ai pu aborder et comprendre les problématiques de la communication scientifique par le journalisme et appréhender ces questions sous l'angle de la gestion de projets, avec des missions d’écriture, de créations audio – visuelles, d'accompagnement et d'animation.



Titulaire d’un master en communication scientifique et technique et issu d’un parcours scientifique pluridisciplinaire, j'ai un intérêt particulier pour sensibiliser les différentes parties prenantes aux grands enjeux de la science moderne et de la société, informer sur la nécessité de surveiller et préserver notre biosphère. J'affectionne particulièrement les secteurs de la zoologie, de la santé-médecine, de l'innovation thérapeutique, de la génétique, des biotechnologies et des sciences de la vie en général.

Faire connaître et promouvoir la culture scientifique et technique par le développement de projets culturels. Informer, révéler les consciences sur les problématiques environnementales, renforcer les liens entre science et société pour un développement durable m’intéresse spécialement.

J’utilise mes connaissances pour diffuser des informations sur ces thématiques scientifiques et transmettre un commentaire pertinent sur le sujet.



Missions :

- Favoriser la communication, l’échange, par la diffusion et la mise en perspective de l’information

- Observer minutieusement le réel pour y puiser un reportage

- Rédiger, construire et structurer des écrits

- Capacité à transmettre un message et à intéresser un public défini

- Susciter l'adhésion par une communication partagée



Compétences :

- Gestion de projet

- Développement de projets culturels

- Organisation, travail en groupe et en autonomie

- Coordination et gestion d’équipe

- Aisance relationnelle

- Compétence rédactionnelle et communicationnelle

- Médiation scientifique

- Esprit de synthèse et d’analyse

- Gestion des réseaux sociaux

- Gestion des communautés

- Utilisation des logiciels de bureautique

- Maîtrise du Français

- Allemand





Mes compétences :

Vulgarisation Scientifique

Créer des Supports de Communication Audio Vidéo

Développer un Réseau de Partenaires

Recueil de l'Info - Interview, Enquête, Reportage

Rédiger, Mettre en forme l'Information

Développer des projets culturels

Ecriture journalistique

Médiation culturelle

Informer et communiquer sur la Qualité de l'air

Radio