Jean-Dominique FILIPPI

Excelcio est un cabinet d'Experts à taille humaine, présent à Paris et Rennes, et dédié aux solutions de pilotage des grandes et moyennes entreprises.

Nous plaçons nos Collaborateurs et nos Clients au centre de nos préoccupations.



Nos Core-Values:

Qualité, Efficacité, Agilité, Humilité, Esprit d'Initiative, Partenariat.



Parmi nos Clients:

HSBC Private Bank, ArcelorMittal, Picard, Carrefour; Devanlay, Galeries Lafayette, Ouest France Multimedia...



Nos partenaires:

Elite Partner QlikView (1er distributeur en 2014, 2e en 2011, 3e en 2010 et 2009), avec plus de 7600 utilisateurs,

Microsoft (Business Intelligence), IBM (Cognos TM1)



Nous cherchons en permanence des Talents qui se retrouvent dans les core-values de la Société.

Pour toute demande de recrutement: rh@excelcio.com



Pour toute autre question: contact@excelcio.com



www.excelcio.com



Mes compétences :

Data discovery and reporting solutions

Microsoft BI

Open Executive

Business intelligence

Reporting

Qlikview

IBM Cognos TM1