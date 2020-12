Jean DUROUSSEAU

20 ans d'expérience et +

Sens de l'équipe - Autonome - Bilingue Anglais



Bonjour,



Avec un peu plus de 20 ans d'expérience, je peux mettre à votre service toutes mes connaissances en programmation, en optimisation de processus, en gestion de qualité, de support et de petits projets.

Je m'intègre facilement dans une nouvelle équipe.

Je suis polyvalent, autonome et aime travailler en équipe.



Voici trois de mes occupations techniques du moment :

- Programmation Objet (Delphi, PHP, C#)

- SQL (Oracle, SQL Serveur)

- Scripting Shell (PowerShell, PHP)



Merci



Mes compétences :

UNIX

Méthode agile

Oracle

Agile Scrum

Sybase

Shell

Base de données

Analyse technique

SQL

PL/SQL

Optimisation des processus

Scripting Shell

Borland Delphi

Programmation orientée objet