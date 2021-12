Jean-François ALLEN

Bonjour



Je suis digital designer. J'ai une formation technique en tant que concepteur, mais depuis longtemps j'ai développé un interêt certain pour la beauté des éléments, que ce soit dans les objets ou dans notre environnement de façon plus générale. Ma passion automobile m'a bien sûr poussée à travailler dans ce domaine et ainsi élargir mes connaissances techniques mais aussi ma sensibilité style notamment pour le produit en général.

J'ai comme hobby la mécanique et les voitures anciennes entres autres



Pour le reste, je vous laisse lire ma page. Je reste à votre disposition pour tout renseignement.

Bonne lecture :)



I have to make the link between the technical department and stylists. My goal is to respect as much as possible the design intention and include at the same time the technical requirements.

The final result has to cover the specifications in terms of quality, surfaces' continuity and of course feasibility.

I let you read my profil for details. Don't hesitate to contact me if you have any questions ;)



Mes compétences :

Photoshop

Rendering

Alias Studio Tools