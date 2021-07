Jean-François BIDAUT

Lorrain et de formation commerciale, ma passion pour les cimes enneigées, m'a naturellement poussée vers la région Grenobloise. La pratique de la montagne, et de ses activités associées, nous oblige à adopter des comportements sécuritaires. Face à la puissance de la nature, l'homme seul, sans expérience, sans les bons équipements et sans analyse préalable des risques, se met en danger.

C'est assez naturellement, que j'ai orienté mes activités professionnelles dans le domaine de la sécurité, et plus particulièrement la sécurité en hauteur.

Je mets mes 20 années d’expérience dans le domaine de la sécurité du travail en hauteur, pour vous aider, dans vos expertises de situations de travail en hauteur en terme de mise en sécurité de bâtiments, de chantier, de choix d'équipement, d'accompagnement, d'aide à la rédaction de modes opératoires ou procédures, de sensibilisation aux risques de chutes et de formation du personnel sur divers infrastructures (pylônes, éoliennes, toitures, charpentes, espace confiné, cordes, échafaudages, façades...).