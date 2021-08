Jean-François BOURREC

Je suis le fondateur d'une société qui a recu plus d'une centaine de Prix et récompenses, l'agence de stratégies de marques Brainstorming, une des chefs de file de la "Creative Class", les agences qui vont au de la de la communication globale (ou 360), celles qui maitrisent les stratégies de marques conversationnelles.



Ce format de société "agile", "responsive" est complexe a gérer. Et pour en arriver la, il faut beaucoup de management, de vision et de stratégie.

C'est également un métier qui ne s'endort jamais, ou chaque client nous plonge dans un univers différent et au plus profond de ses préoccupations.

Cette gymnastique intellectuelle fertlise notre acuité en matière de stratégie et est féconde aussi bien pour les entreprises clientes que ses dirigeants.



Aujourd'hui, j'ai cédé cette entreprise et suis maintenant en recherche pour piloter une nouvelle entreprise afin de la développer, la redresser ou la digitaliser.

Toute une expertise que j'aimerai désormais mettre a disposition d'investisseurs exigeant.



Mes compétences :

Community management

Communication

Branding

strategie marketing