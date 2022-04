Jean-François BOUVERAT

Après avoir revendu Leads Machine, j'ai fondé SeeYooSoon en 2008 par passion pour l'entreprenariat. Le Search Marketing s'est naturellement imposé à moi.



J'ai exercé des responsabilités Commerciales et Marketing pendant plus de 15 ans et lorsque j'ai découvert les liens commerciaux en 2004, j'ai été fasciné. La précision et la réactivité du Search Marketing en faisaient l'outil rêvé de tout marketeur.



Cependant, le métier de Traffic Manager ne consiste pas à mettre 5 mots clés et 1 annonce dans un compte AdWords. En fait le SEM n'est que le point de départ de la chaîne de conversion. Comme pour toute activité marketing, la finalité du SEM est le Retour sur Investissement.



SeeYooSoon accompagne des clients pour qui le eMarketing est stratégique dans leur développement commercial par les moteurs de recherche. J'interviens sur toute la chaîne de conversion :



* Gestion et Optimisation de campagnes de liens commerciaux

* Stratégie et gestion opérationnelle du Web Analytics

* Optimisation des pages de destination



www.seeyoosoon.com



Mes compétences :

Adwords

Prospection

Marketing

Web analytics

Développement informatique IOS

Apple iOS