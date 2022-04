Jean-François BRAC

Tout au long de mon parcours professionnel, j'apprécie tout particulièrement construire un nouvel paradigme dans un environnement hostile à fort enjeu et faibles moyens dans de petites structures que j'ai accompagnées pour devenir des grands groupes pharmaceutiques. Ce fût le cas pour le lancement de l'activité générique de ratiopharm ou de l'activité biotech de Genzyme.

J'apprécie particulièrement analyser l'environnement pour en définir les grandes lignes stratégiques et les traduire en opérationnel. Mon esprit d'analyse, d'adaptation et de créativité me permet de trouver des solutions innovantes.

Enfin, mes expertises dans les ventes et la négociation me permettent d'être crédible pour transmettre efficacement les plans d'action et de former les forces de ventes.

Je souhaite mettre à profit mes compétences pour exercer un poste de Directeur Commercial ou de Business Unit.





Mes compétences :

Market analysis

CMO

Transition management

Market Access

Business intelligence

International business development

Strategic marketing

Tools

Sales director

Coaching

Price

International Marketing

Targeting

Training Manager

Direct sales

Operational marketing

Evaluation

Recruitement

PNL