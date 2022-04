Jean François BRODU

Free-lance depuis 1998, j'ai collaboré avec différents cabinets ou entreprises



Architecture:

Permis de contruire. Insertion dans le site - Plans d'éxécutions et détails -

Maisons a ossature bois et traditionnel - Batiments ERP



Architecture d'intérieur :

De l'image vendu au maître d'ouvrage par l'APS, je finalise les détails de conception et les plans de projet pour la consultation des entreprises



Agenceurs :

Plans d'éxécutions



Mes compétences :

Architecture

Bois

Bois énergie

CAO

Décoration

Développement durable

Energie

Ossature bois