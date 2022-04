Chef de produits au sein de Cellmark France, société de négoce international de produits chimiques , je développe les ventes sur la France et les pays européens limitrophes pour les marchés du Coating et des Polymères (Compound , Cablerie, Caoutchouc... ) . Je m'occupe également du sourcing à partir de l'Asie (Inde et Chine principalement).



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Technico commercial

Polymères

Achats

Chimie