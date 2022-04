Jean-François BURGUES

J'exerce depuis 2006 au sein de la société MICROPOLE mais aussi en parallèle en freelance les fonctions de graphiste / intégrateur HTML - CSS.



Sensible aux good practices, à l'accessibilité des sites internet et à la communication digitale, je me suis spécialisé dans la conception et la réalisation de créations digitales de qualité.



En partenariat avec plusieurs développeurs experts (MAgento, JCMS, Drupal), je conçois des stratégies de communications et intègre en respsectant les standards du web.



Mes compétences :

Photoshop

JQuery

Web 2.0

CSS

Accessibilité du Web W3C

HTML/XHTML

CSS. Compétences artistiques

Illustrator

Web design

XHTML

HTML5

CSS3

Communication

Direction artistique

Publicité