Jean François CASTAING

Expert depuis trente ans dans les domaines de l'emballage et des machines de conditionnement au niveau d'un groupe multinational, je définis techniquement et propose des solutions industrielles (sur des moyens existants ou sur des nouveaux projets) qui amènent le meilleur compromis marketing / technique / économique / ergonomie / flux produits et personnes.

Je rédige les cahiers des charges, lance les appels d'offres et participe aux projets en tant qu'intervenant ou chef de projet.

La conduite de ces projets induit des échanges avec l'ensemble des différents décideurs internes de la société (Commercial, Marketing central et opérationnel, Homologations,Logistique, Production, Technique, ASQ, Sécurité, Distribution,Achats composants et généraux,...) et intervenants externes (Fournisseurs,clients,...).

Je suis responsable de la standardisation de tous les articles de conditionnement : primaires, secondaires et tertiaires, et des équipements associés, levier important d'économie d'échelle.

J'assure aussi une veille technologique par la fréquentation des salons,les recherches internet, les rencontres fournisseurs, la presse spécialisée, la création et mise à jour de banques de données fournisseurs par rapport à des métiers spécifiques.

Maintenant rattaché à la R&D du groupe je participe dès le début des projets à la définition et au développement des articles de conditionnement primaire et à la définition des matériels à y associer.