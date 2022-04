Jean-François CAZALIEU

En quelques mots cela risque d’être peut suffisant :)

Comment se définir au yeux de quelqu'un qui ne vous a jamais rencontré cela est toujours délicat. En faire trop ou pas assez même dilemme, bon je me lance .. :



Dans mon travail :

Ce que j'aime pour travailler optimalement c'est le challenge, travailler dans la tranquillité m’encroûte, il me faut des objectifs à dépasser, des choses à accomplir, à apprendre, une entreprise dynamique et franche avec laquelle j'aspire au développement et à sa pérennité.

J'ai trouvé dans le commerce ce qu'il me fallait en dose d’adrénaline et d'argent. C’est un métier particulier dans lequel je m’épanouis tous les jours avec bien-sûr ces coups de gueule après tout nous ne sommes que des hommes!

J'aurai certainement du mal à retourner à un 35 heures et d’ailleurs ne le souhaite pas.



Je ne suis pas en recherche d'emploies étant donner mes perspective de responsabilité évolutive dans mon entreprise, mais qui sais certaine opportunité son bonne a prendre, curieux par nature, tout ce que je ne connais pas m’intéresse et pourrait n’emmener plus loin encore que mes intérêt , en perspective j'ai un travail qui me plait mais reste ouvert a d'autre proposition d'autant ou plus lucrative et enrichissante sur le points personnel.



Dans ma vie personnelle

Les seules choses que l'on peut dire c'est que je suis loin d’être timide ou introverti. J'aime aller vers les gens, faire des rencontres en toute situation. Je ne suis pas d'un caractère explosif, on me qualifie de force tranquille, J'aime convaincre les gens en ce que je crois sans se prendre la tête, de nature cartésienne mais non pacifiste, je défend mes idéaux avec la manière qu'il convient le mieux selon les personnes.

J'aime bien sur faire la fête avec mes amis proches sur qui je peux compter sans défaillance quand on leur dit ^ apéro ?^ De manière plus laconique j'aime le vie.



Pour me joindre : 0607041953



Mes compétences :

VRP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet