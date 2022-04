Jean-François CHATELARD

Le premier groupe indépendant de France dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée, de professionnels indépendants et d’institutionnels, recrute un Conseiller en Investissements Financiers par région sur Lille, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse.



·Primonial Gestion Privée.



· 500 collaborateurs



· Au service de 40 000 clients représentant plus de 2,5 milliards d’actifs gérés



· 820 Millions de collecte en 2011



Poste :



Vous êtes Ambitieux



Votre métier ?



· Un mental d’entrepreneur



· Dans le domaine de la gestion de patrimoine



· Avec le statut réglementé de Conseiller en

Investissement Financier



Comment l’exercer ?



· Créer et valoriser votre portefeuille clients au

travers de votre relationnel



· Offrir une gamme de produits complète et innovante



· Avec l’assistance d’une ingénierie patrimoniale,

juridique et financière



Les bénéfices attendus ?



· Percevoir une rémunération attractive et illimitée



· Envisager un plan de carrière à choix multiples



· Bénéficier d’un statut de salarié et d’un plan

d’actionnariat



Votre environnement professionnel ?



· L’appartenance à La Société Leader sur son marché



· Le partage de valeurs fortes et affirmées



· L’esprit d’équipe et de convivialité





contact: jean-francois.chatelard@primonial.fr

Mes compétences :

Audit

Audit patrimonial

Commercial

Commerciale

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Formation

gestion de patrimoine

Ingénierie

Service client

Vente

Développement commercial

Management