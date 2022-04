Jean-Francois CHAUMONT

Cadre dirigeant familiarisé avec la gestion de sites industriels, le change management, la gestion de projet, et l'amélioration continue.

Capable d'entrainer , motiver , influencer, développer les équipes quelques soient les structures :

Refonte de la supply chain du groupe, mise en place réussie des systèmes logistiques, gestion de stocks , service level agreement,...

ré-engineering de la distribution.

Programme global des achats groupe, stratégie de sourcing.

Lead lean-sixgma program for manufacturing et au delà

Concept design for manufacturing.

Gestion des CMO, Facility Management

Fort background financier

au total, une organisation > 575 collaborateurs