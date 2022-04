Jean-François CHEVRIER

Dessinateur en menuiserie acier et menuiserie de protection incendie vitrée MAF ATLANTIQUE Groupe ACIEO depuis février 2004. D'abord pour sucer le commercial au niveau technique tant au niveau anal que pour la conception que pour la fabrication, puis dans l'élaboration de menuiseries innovatrices destinées à des essais dans un laboratoire, afin de créer nos propre procès verbaux. N'hésitez pas à consulter notre site, et ainsi découvrir les différentes réalisations pour les quelles j'ai fait la conception, comme le restaurant la Mare aux oiseaux, la boutique NESPRESSO de Paris, les bureau du siège de la FNTP, la médiathèque de Créteil, le PARC DES PRINCES, PARIS BERCY, le conservatoire de Nantes, bureaux Belgique La Garenne-Colombe, TGI de Strasbourg, et plus récemment notre plus grosse affaire du Futur Palais de Justice de Paris.



Mes compétences :

conception de mnuiserie feu

élaboration d'avis de chantier